Trasporti: Le corse soppresse per Isernia e da Venafro sono state ripristinate

Il 14 aprile con delibera n 113 avente per oggetto l' Approvazione rete dei servizi minimi di trasporto pubblico locale 2022-2024 () si registrava la soppressione di alcune corse verso Isernia e da Pozzilli ad Agnone. Le corse soppresse, per Isernia era quella della mattina che partiva da Agnone alle ore 9.10 e quella che partiva da Venafro alle ore 14.30, che passava per Pozzilli per giungere ad Isernia alle 15.05 dove salivano impiegati dei vari enti che escono dopo le ore 14.00.

Ebbene le corse sono state ripristinate, e transiteranno regolarmente negli orari previsti.