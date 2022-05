La staffetta blu per l'Autismo arriva in Molise

L'Angsa Molise, l'Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo del Molise, organizza la tappa regionale della staffetta che unirà l'Italia attraverso i percorsi del CAI.

Con maglietta e cappellino, scarpe da trekking e zainetto, gli "elementi-base" della bella iniziativa, fa tappa domani 14 maggio all'interno della riserva naturale MAB Monte di Mezzo a Vastogirardi, già patrimonio Unesco. Le famiglie di Angsa accoglieranno chi vorrà partecipare liberamente per condividere la natura e soprattutto porre l'attenzione sulle problematiche inerenti i disturbi dello spettro autistico.

La staffetta è partita dalla Sardegna e terminerà in giugno in Val d'Aosta con il valore di unire e sensibilizzare l'Italia intera.

La partenza è stimata intorno alle 9.30 dall'area pic-nic sita all'ingresso della Riserva dove ci saranno i Carabinieri del nucleo di tutela delle Biodiversità ad accogliere i partecipanti e guidarli attraverso le meraviglie della Riserva.