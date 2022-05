Nas, chiuse 7 attivitÃ  alimentari e 4 laboratori per tamponi Nas, chiuse 7 attivitÃ  alimentari e 4 laboratori per tamponi

CAMPOBASSO, 17 MAG - Somministrazione di alimenti surgelati non indicati nel menù, pesce "decongelato" venduto come "pesce fresco" e "pesce allevato" come "pesce pescato"; omessa tracciabilità dei prodotti ittici e carnei e la non corretta attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp.

Sono queste le violazioni più frequenti, attinenti il settore alimentare, accertate dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione di Campobasso nell'ambito dei controlli condotti nell'ultimo quadrimestre sul territorio regionale.



Sono 650 le ispezioni nelle aziende alimentari e socio-sanitarie eseguite, 214 le "non conformità" accertate con sanzioni amministrative per 47.285 euro, 24 le persone denunciate all'Autorità giudiziaria per violazioni di carattere penale, 193 le persone segnalate all'Autorità amministrativa e sanitaria. E ancora: 7 le chiusure di attività alimentari, 4 laboratori analisi per l'attività di tamponi molecolari Covid non autorizzata e 1 casa di riposo per carenze organizzative e strutturali. Mille confezioni circa di alimenti e/o prodotti pericolosi sequestrati.

Nei controlli effettuati in strutture sanitarie pubbliche e private come ospedali, poliambulatori, case di riposo, cliniche e laboratori analisi) nell'ambito della tutela sanitaria, le maggiori irregolarità riscontrate sono riferite al mancato rispetto dei capitolati d'appalto, alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'esercizio abusivo di professione sanitaria, la mancanza di autorizzazioni per l'esercizio di attività sanitarie specifiche, il rilascio ed uso di false certificazioni mediche per l'esenzione alla vaccinazione Sars-Cov2.

Nell'attività di contrasto al commercio di prodotti pericolosi per la salute pubblica per la tossicità e infiammabilità dei materiali e per il rischio di ingestione accidentale sono stati requisiti 250 articoli carnevaleschi e cosmetici privi del marchio CE o di indicazione in lingua italiana. Sono attualmente in corso accertamenti analitici su oltre 40 campioni di alimenti a base di carne, crostacei e farine per verificare l'eventuale presenza di conservanti o additivi non consentiti.