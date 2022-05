Arrestato il 75 enne a Pescopennataro. Ha accoltellato il nipote

Ieri, 21 Maggio, in tarda serata, il 75enne di Pescopennataro che ha accoltellato il nipote è stato arrestato e tradotto in carcere dai carabinieri di Agnone

L'uomo conosciuto nella comunità del paese altomolisano per la sua spiccata litigiosità e noto per altri episodi riferiti ad aggressioni, nella mattinata di ieri per motivi in via di accertamento, ha accoltellato il nipote un uomo di 44 anni che trasportato in ospedale veniva sopposto alle cure del caso e dimesso. Il 75enne al momento si trova presso il carcere di Isernia. Tra l'altro, sembrerebbe che i carabinieri hanno rinvenuto presso la sua abitazione anche armi da fuoco