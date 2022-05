Agnone torna a festeggiare la Madonna di Costantinopoli

Dopo due anni di pandemia legata al Covid 19 si ritorna a festeggiare La Madonna di Costantinopoli a Agnone. In una bella giornata di sole dalle temperature quasi estive la banda musicale sta attraversando le vie cittadine. In corso La santa Messa presso l'omonima chiesa. Questa sera sfilerà la processione.

La terza Domenica di Maggio ad Agnone si festeggia la Madonna di Costantinopoli . La venerazione della madonna , ad Agnone nasce per il grande interesse che hanno da sempre dimostrato gli agnonesi per i frati cappuccini. La prima chiesa , in onore della Madonna , fu edificata nel 1605,Il convento fu fondato da P. Bernardino da Asti ad istanza e a spese dei cittadini e con l’intervento della Principessa di Stigliano, padrona di Agnone e l'edificazione del convento fu ad opera di Padre Matteo di Agnone

.La venerazione per la Madonna di Costantinopoli è stata sempre costante, specialmente dopo la peste terribile del 1656, quando la Parrocchia di Sant’Emidio fece voto solenne di recarsi ogni anno processionalmente dalla chiesa di Sant’Emidio, in rendimento di grazie, alla chiesa dei Cappuccini il martedì dopo la Pentecoste. Questo cerimoniale di ringraziamento viene ancora praticato.Il Convento dopo l’ultima soppressione del 1866, è andato in rovina; l’antica chiesa, rimasta isolata, è stata demolita nel 1925 onde creare degna piazza (il Convento e la chiesa erano ubicati nello spazio dell’attuale villetta comunale) al monumento ai caduti e per esigenze del piazzale della ferrovia.

Il 10 settembre 1954 il Vescovo Giannico concesse ai Cappuccini la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e il 17 ottobre del 1954 i Padri ritornarono ad Agnone accolti con entusiasmo da tutta la città e si sistemarono provvisoriamente nei locali della stazione della scomparsa ferrovia elettrica Agnone-Pescolanciano. Il 20 settembre 1963, accanto alla temporanea dimora, fu posta la prima pietra del nuovo convento e nel febbraio 1979 i frati iniziarono ad abitarlo.

Con il ritorno dei Padri Cappuccini ad Agnone fu ripristinata la celebrazione della festa in onore della Madonna.

Da allora la ricorrenza, preceduta dalla novena, viene celebrata nei due giorni conclusivi della terza settimana di maggio.