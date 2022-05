Comune di Agnone: Graduatoria del concorso per l'assunzione di un (1) "Collaboratore Amministrativo" Cat.B3 part-time

Il 18 maggio è stata pubblicata la graduatoria del concorso espletato presso il comune di Agnone per un "Collaboratore Amministrativo" Cat.B3 part-time". sarà assunto dal 1 giugno 2022 al quale spetterà "il seguente trattamento economico lordo, in ragione annua, rapportato al tempo di lavoro (part-time 18 ore settimanali) previsto per la Cat. B3 - posiz.econ. B3 - dal CCNL vigente: a. Stipendio Lordo € 19.063,80 b. Indennità di comparto € 471,72 c. Indennità Vacanza Contrattuale € 190,68 d. Elemento perequativo € 288,00 e. Tredicesima mensilità (su a+c) € 1.604,54 € 21.618,74

Albo pretorio comune di Agnone Determina n°65 del 18 maggio 2022