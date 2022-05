Trasporti- Disservizi e proteste: Assessore Pallante incontra i lavoratori pendolari del nucleo industriale della Val di Sangro

Emanuele Cimone, rappresentante sindacale RSU UILM dei lavoratori pendolari afferenti al nucleo industriale della Val di Sangro dopo aver partecipato all'incontro con una delegazione di lavoratori, l'incontro si è svolto in modalità remoto, con l'Assessore regionale ai trasporti e alla mobilità Quintino Pallante, la dirigente del settore trasporti Verrecchia e Di Lorenzo, coordinatore della Snai sul territorio, dichiara che i lavoratori hanno apprezzato la volontà politica e tecnica espressa dall'assessore Pallante, volta alla soluzione dei disagi sui trasporti dei lavoratori pendolari.

Nel particolare i lavoratori protestavano a seguito dell'istituzione di un servizio navette che dallo stabilimento della Sevel , trasportava i lavoratori nelle rispettive fabbriche presenti in quel grande nucleo industriale situato in Val Di Sangro.

Il servizio aggiuntivo era stato istituito per favorire i lavoratori che precedentemente venivano lasciati dalle aziende di trasporto nei pressi dello stabilimento Sevel e successivamente dovevano raggiungere a piedi, anche in condizioni meteorologiche avverse, le rispettive fabbriche. Il servizio e' stato finanziato con un progetto SNAI Alto Medio Sannio per un costo di 81.125,00 euro e il cui soggetto attuatore è la Regione Molise, e prevede appunto il prolungamento del trasporto pubblico nell’area produttiva di Val di Sangro, per gli addetti provenienti dal Molise, così da garantire ai lavoratori, negli orari di cambio turno (6-14-22), di raggiungere tutte quelle fabbriche non servite da TPL per il quale sono attivate “circolari” che consentono di raggiungere tutte le aziende presenti nella zona industriale. Ma il servizio navette creava disservizi a causa dei tempi sfalsati delle coincidenze che spesso nei ritardi non consentiva il giusto orario di ingresso ai lavoratori sul posto di lavoro.

Dopo le proteste il comune di Agnone, il Sindaco Saia ha diffidato ATM, una delle aziende di trasporto deputata al servizio, a rispettare gli orari come negli accordi tra regione e aziende e in più il comune si è fatto promotore della riunione- confronto tra lavoratori e vertici regionali. Per il comune di Agnone era presente alla riunione il consigliere Mario Petrecca.

Cimone dichiarava che la riunione svoltasi con toni pacati e' stata incentrata sulla ricerca di soluzioni immediate per riportare serenità ai lavoratori che quotidianamente si muovono dal Molise verso il Polo produttivo di Val di Sangro, sono circa 350 addetti di cui oltre un terzo provenienti dall’Area Alto Medio Sanno.