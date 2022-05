Finale playoff campionato juniores Isernia-Olympia 3-2. Partita equilibrata ma arbitraggio superficiale con scarso impegno dell'arbitro Mattarese

L' arbitraggio negativo della arbitro Mattarese della sezione di Termoli con la sua terna è stato determinante per la vittoria dell' Isernia San Leucio nella finale playoff campionato juniores regionale under 19 con i pari età dell Olympia Agnonese di mister Di Rosa, si sono imposti per 3-2 dopo il secondo tempo supplementare.



Una partita giocata sul neutro di Trivento , bella e avvincente

Ad un maggior tasso tecnico e fisico dei ragazzi dell'Isernia, i ragazzi dell'Agnonese hanno sopperito con un grande impegno e spirito di sacrificio con un buon fraseggio nel girare palla e buone geometrie. Partita molto equilibrata



Le due squadre nonostante il grande caldo si sono affrontate con determinazione e tanto agonismo senza mai uscire però dai canoni della sportività purtroppo solo delle decisioni dell'arbitro non condivise hanno portato ad un nervosismo finale ma alla fine è prevalsa la sportività che contraddistingue le due blasonate società ai danni di un arbitraggio molto ma molto deludente fatto da un arbitro che non è stato mai in partita, affrontata con molta superficialità e distacco pensando forse che fosse una partita di Esordienti e non un Under regionale.



Veniamo alla cronaca

Spalti pieni di tifosi con spettacolo assicurato provenienti sia da Agnone che Isernia, veramente una bella cornice di pubblico, va in vantaggio l'Isernia nei primi 5 minuti

Subito pareggia l' Agnonese su calcio di rigore netto ai danni di Scorza e battuto da Di Ciocco.

L'Isernia torna in vantaggio su calcio di punizione alla fine del primo tempo pareggia di nuovo l'Agnonese con il solito Scorza .

Nel secondo tempo il risultato resta invariato e qui si nota lo scarso impegno dell'arbitro a dirigere con professionalità e senso di responsabilità con decisioni spesso invertire

Si va ai tempi supplementari, le squadre sono stanche, il primo tempo si chiude sempre in parità.

Nel secondo tempo a 7 minuti dall' inizio il grossolano errore dell' arbitro Mattarese che inverte un calcio di punizione a favore dell' Olympia dandolo all' Isernia

Su questo ennesimo calcio piazzato fanno gol e la partita nonostante una buona reazione dei ragazzi dell Olympia che a un minuto dalla fine sfiorano il pareggio con Brunetti che si vede ribattere sulla linea di porta un tiro in area .



Fine gara con contestazione del pubblico e riflessioni della dirigenza sull'arbitraggio che meriterebbe di essere fermato e rimandato nelle squadre giovanile .

E soprattutto chi designa deve capire che queste sono partite di spessore e sono combattute e vanno assegnati ad arbitri preparati ad arbitrare non ad arbitri che forse pensano di andare a fare la scampagnata.

"Designatore faccia un passo indietro o lasci perdere ."