Allerta meteo domani 28 maggio per maltempo e temporali

Torna il maltempo sull'Italia nel prossimo weekend ed è allerta meteo per la giornata di domani sabato 28 maggio su diverse regioni e settori del Paese. Come comunica il Dipartimento della Protezione civile, sono sette in tutto le regioni in allerta meteo per domani: ad essere interessati dal maltempo sia settori del centro nord, soprattutto quelli adriatici, sia l'estremo sud dell'Italia. Il peggioramento del tempo è tutta colpa dell'irruzione di correnti di aria più fresca di origine polare che, scontrandosi con aria calda e suolo caldo, daranno vita a fenomeni di rovescio e grandinate anche intense.

Allerta meteo gialla domani in sette regioni

Per questo, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per sabato 28 maggio, valutando una allerta meteo gialla in sette regioni per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Nel dettaglio, l’avviso delle criticità meteorologiche previste sull’Italia per domani indica fin dalle prime ore di sabato 28 maggio precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione poi alle Marche. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata quindi valutata per la giornata di sabato 28 maggio, allerta gialla su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, parte di Marche, Abruzzo, Calabria del sud e gran parte di Sicilia.