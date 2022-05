Autogiro Italia 2022 ultima tappa attraversa Agnone

Da Campobasso partita l’ultima tappa dell’Autogiro d’Italia 2022, che porta a Pescara, luogo della partenza. Ha attraverso Agnone, cittadina conosciuta in tutto il mondo perché ospita il più antico stabilimento al mondo per la fusione delle campane, autorizzato ad usare lo stemma pontificio, valicheremo il bellissimo Passo San Leonardo nell’Appennino Centrale, sito in Abruzzo, nella parte occidentale del massiccio della Maiella, e le Terme di Caramanico, rinomato centro termale all’interno del Parco della Majella.

Pescara accoglierà l'autogiro dopo aver percorso 1.679 Km di strade bellissime, visto paesaggi indimenticabili e vissuto momenti che rimarranno per sempre nei nostri cuori.