Nella chiesetta campestre di Santa Lucia torna la festa religiosa e civile

Dopo due anni di blocco delle celebrazioni religiose e civili dovuto alla pandemia da covid 19, si torna a festeggiare Santa Lucia che cade la prima domenica di giugno. -La chiesetta campestre di Santa Lucia si trova sulla riva destra del fiume Verrino. Appartiene al Comune di Castelverrino, a confine con il territorio di Agnone, da cui dista circa quattro chilometri.

La festa e' organizzata dalla parrocchia dei Santi Simone e Giuda

E' una festività molto sentita dai fedeli non solo a Castelverrino, ma onorata ad Agnone Schiavi D’Abruzzo, Castiglione Messer Marino, Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Pietrabbondante ed altre località limitrofe. La mattina i fedeli si ritrovano presso la cappella del Verrino e, come consuetudine vuole, procedono al tradizionale bacio della statua e a ricevere la sacra unzione degli occhi, uscendo successivamente da una porticina laterale.

E rinverdendo una antichissima usanza, i devoti si dirigono verso il vallone Zelluso per bagnarsi gli occhi in quell’acqua ritenuta miracolosa. Verso mezzogiorno, nello spiazzo antistante la chiesa si celebra la messa all’aperto. Al termine, la statua viene portata in processione lungo il perimetro cerimoniale della chiesetta.

I festeggiamenti proseguono con un grande fuoco pirotecnico, lungo la riva del fiume.

Molti pellegrini colgono l’occasione per fare la scampagnata e, accampati sotto gli alberi, consumano quanto di buono hanno preparato. La chiesa resta aperta fino a sera, quando si celebra un’ultima messa in onore della Santa.