2 Giugno. Arrivo di tanti turisti ad Agnone, manca un info point qualificato e centrale

Ad Agnone oggi 2 giugno le strade erano affollate di parecchi turisti. Molti i pullman pieni di visitatori che parcheggiano in zona stazione nei pressi del Cimitero cittadino

I visitatori scendono dai pullman e si disperdono per le vie del centro. In prima battuta vanno alla ricerca di un info point e chiedono per orientarsi e visitare, apposite cartine, oppure sono molto interessati ai percorsi. L'unico info point esistente ad Agnone e' la Pro loco aperta tutti i giorni dalle ore9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

E' un orario abbastanza ampio, ma la Pro loco si trova dislocata rispetto al centro cittadino dove immediatamente si riversano i turisti. Sarebbe necessario un ulteriore info point in zona centrale in piazza Giovanni Paolo II oppure in piazza Unità d'Italia e altresì necessario sarebbe aprire un punto informazione dal mese di giugno e non limitarsi ai soli 15 giorni del mese di agosto. Nelle serate estive comunque il sole tramonta intorno alle 20.43 nel mese di giugno pertanto l'info point dovrebbe fornire informazioni in orari che vadano oltre le ore 19, non è un ufficio statale l'Info point , gli orari dovrebbero essere flessibili, al servizio del turista che muove l'economia cittadina.

Gli operatori degli info point inoltre andrebbero formati per rafforzare la qualità del momento di accoglienza, il turista cerca conferma, presso fonti “autorevoli”, delle informazioni già ricavate dal web prima di giungere a destinazione (ricettività, ristorazione, eventi, …)necessitano di completare le informazioni di viaggio (mobilità, collegamenti, spostamenti, …)che e cosa fare per impegnare al meglio il tempo libero e/o immergersi nella cultura locale).