Iniziativa della CGIL Molise a Campobasso : riflessione e confronto sugli effetti della pandemia e di una guerra drammatica

La CGIL del Molise organizza per mercoledì 8 giugno un evento che conterrà diversi momenti di riflessione e confronto sulla difficile fase che stiamo attraversando a causa degli effetti di una pandemia non ancora debellata e di una guerra drammatica scoppiata nel cuore dell’Europa : elementi che condizionano gli equilibri socioeconomici dell’Italia e dell’intero pianeta. L’iniziativa si terrà a Campobasso presso la suggestiva Piazzetta Palombo a partire dalle ore 15.30.

I lavori saranno presentati da Elisabetta Brunetti della FP CGIL Molise e introdotti da Paolo De Socio Segretario Generale della CGIL del Molise. Immediatamente dopo è previsto il saluto del Sindaco di Campobasso Roberto Gravina e, a seguire, ci saranno interventi di delegati e studenti.

Alle 17.00 si terrà una tavola rotonda coordinata dal giornalista Giuseppe Pittà. Al dibattito parteciperanno Antonio Federico on. della Camera dei Deputati, Vittorino Facciolla Segretario del Partito Democratico, Giuseppina Cennamo Consigliera di Parità, Gianni Cerchia Docente Universtà del Molise, Biase D’Andrea Associazione Un altro Molise è possibile, Michele Barone Associazione Uniti per la Costituzione.

Ai lavori sarà presente Giuseppe Massafra della Segreteria Nazionale CGIL. Alle ore 19.00 sarà proposto un omaggio a Giuseppe Di Vittorio da parte di due artisti che stanno calcando le scene in diverse Piazze d’Italia : Carlo Albè e Anthony Valentino che proporranno una rappresentazione dal titolo “Nato senza Camicia” scritta dallo stesso Carlo Albè. L’iniziativa proposta dalla CGIL del Molise si inserisce nel quadro di quelle che si stanno tenendo in tutta Italia in preparazione della Manifestazione Nazionale “PACE, LAVORO, GIUSTIZIA SOCIALE, DEMOCRAZIA CAMMINANO INSIEME” che si terrà il prossimo sabato 18 giugno a Roma in Piazza del Popolo alla quale parteciperà una nutrita delegazione molisana. Il Segretario della CGIL Molise Paolo De Socio