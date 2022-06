Referendum 2022, affluenza alle ore 19 al 11,47% . in Molise l'affluenza piÃ¹ bassa d'Italia

Si vota oggi per i 5 quesiti referendari e le elezioni amministrative in 971 Comuni, ma il dato sull'affluenza alle urne per il referendum abrogativo è impietoso: secondo il Viminale, solo l'11,4% degli aventi diritto si è recato ai seggi, la percentuale di votanti non è mai stata così bassa. Il quorum, pari al 50%+1 dei votanti, sembra lontanissimo, quindi il referendum potrebbe non essere valido. Anche qualora non fosse raggiunto il quorum, lo spoglio verrà ugualmente effettuato alla chiusura dei seggi.

41,7% il dato parziale sull'affluenza alle urne per le elezioni amministrative 2022. A Palermo, dove questa mattina decine di seggi non sono stati aperti, il governatore della regione Musumeci ha chiesto di prolungare il voto per le amministrative anche a domani.



È il Molise, secondo la rilevazione delle ore 12, la regione italiana con l'affluenza più bassa alle urne per i referendum. Nella mattinata ha votato appena il 4,15 % degli aventi diritto (contro una media nazionale del 6,78%). In nessuna altra regione italiana si registra un dato così basso.