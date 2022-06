A Castiglione MM il sindaco è donna: vince Silvana Di Palma con il 39.80% di preferenze

Castiglione MM torna al centrosinistra . La dottoressa Silvana Di Palma candidato sindaco della lista “ Pensiamo Insieme” sostenuta dal centro-sinistra ha sconfitto i candidati sindaci Felice Magnacca sindaco uscente candidato sindaco per la lista “Insieme per il futuro di Castiglione” sostenuto dal centro destra e Raffaele Tatangelo candidato sindaco per la lista civica “Progetto per Castiglione”.

Silvana Di Palma dottoressa specializzata in pediatria, 62anni, sposata , due figli, con una lunga militanza nell'associazionismo e in prima linea per la difesa dei diritti ha sconfitto il sindaco uscente con oltre il 39.80..%delle preferenze contro il 34.51..,% di Magnacca e il 22.11% di Tatangelo. I votanti 1153.

Congratulazioni e buon lavoro alla neo eletta sindaca Silvana Di Palma