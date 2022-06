Romagnuolo: Piano regionale dei Trasporti, tutto da rifare?

Abbiamo appreso ieri in aula, al momento della discussione in Consiglio regionale, che il Piano regionale dei Trasporti non poteva essere discusso a causa dell'assenza del VAS (Valutazione Ambientale Strategica). A comunicarlo è stato proprio l'assessore al ramo, il collega Quintino Pallante che si è accorto della mancanza di un atto fondamentale dopo che l'atto aveva concluso l'iter burocratico per l'approvazione di un atto fondamentale per la Regione Molise.

È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo

. Data la complessità della Vas richiesta, ha continuato Romagnuolo, tutto lascia presumere che anche in questa legislatura il Piano dei Trasporti non vedrà la luce. A questo punto sarebbe lecita una riflessione sul fatto che anche la rete dei servizi minimi rischia di essere illegittima e quindi la stessa gara potrebbe non essere indetta. A volte, ha concluso Romagnuolo, ci vorrebbe meno presunzione e più collaborazione, perché lavorando insieme si possono raggiungere gli obiettivi. Nessuno è profeta di se stesso.