Agenzia Regionale Molise Lavoro: Avviso pubblico per la formazione di un elenco da inviare Asrem per chiamata nominativa di n. 3 disabili

Avviso pubblico per la formazione di un elenco da trasmettere all’A.S.Re.M. (Azienda Sanitaria Regionale Molise) - Ambito territoriale di Campobasso, per l’individuazione con chiamata nominativa di n. 3 disabili da avviare a tirocinio formativo e di orientamento finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria “BS” degli uffici dell’A.S.Re.M. –

Con Determina Dirigenziale n. 09 del 11/06/2022, il Direttore dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro ha approvato un Avviso per la formazione di un elenco per l’individuazione di: - n. 03 disabili da avviare a tirocinio formativo e di orientamento, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria “BS” degli uffici dell’A.S.Re.M. Tale determinazione, ed il relativo Avviso, sono pubblicati sulla pagina web dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro – sezione Albo Pretorio - all’indirizzo http://www.moliselavoro.it. Le domande dovranno essere presentate dall’interessato/a dal giorno 20 giugno al giorno 01 luglio 2022:O, personalmente, presso il Centro per l’Impiego di Isernia dalle ore 09:00 alle ore 12:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì,  Oppure mediante PEC, esclusivamente personale, all’indirizzo cpi.isernia@pec.moliselavoro.it, per manifestare la propria adesione all’Avviso e consentire all’Ufficio di individuare gli aventi titolo.