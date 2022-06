La "Ditta Ferranti Federico" con sede a Roma si aggiudica lo Chalet Belsito di Agnone, canone di locazione euro 4800 annui

Lo chalet Belsito, di proprietà del comune di Agnone, torna, dopo vari bandi di gara andati deserti, ad essere affidato in locazione alla Ditta “ FERRANTI Federico” con sede in Via Di Valle Melania n°46 – 00139 ROMA nella misura di €uro 4'800,00/Annuo. Nella locazione dell'unità immobiliare ad uso commerciale e/o compatibile è compreso anche la gestione dell'annesso parco avventura. Il locale si trova in località Tiro a segno, molto famoso e frequentato negli anni 70'-80' da giovani e meno giovani. Era un bar, un ritrovo con annessa pista da ballo che nel tempo dopo svariate gestioni e' rimasto inattivo. Il locale durante la pandemia da covid e' stato utilizzato come centro test tamponi molecolari. Adesso la ditta Ferranti Federico con sede a Roma gestirà il locale, sperando che possa ritornare agli antichi splendori.

Di seguito la determina n.276 del 15 giugno, consultabile online sul sito del comune di Agnone

"Locazione di Immobile Comunale denominato "Chalet" sito in Viale Europa e censito al Catasto al Foglio 40 Particella 217. -

APPROVAZIONE Verbale di Gara e Aggiudicazione a FERRANTI Federico di Roma.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di giugno, nel Palazzo Municipale di Agnone in Via Verdi nr.9 IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE TECNICO RICHIAMATO il Decreto Sindacale nr. 01/2022 con il quale sono state attribuite al Geom. Nicola CERIMELE le funzioni di Responsabile del Settore Tecnico per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022;

RICHIAMATA la Delibera n. 23 del 23.04.2021 di approvazione del DUP e la Delibera nr. 24 del 23.04.2021, con la quale si è provveduto all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2021/2023; PREMESSO: - Che è l’Amministrazione Comunale di Agnone intende concedere in locazione un’unità immobiliare ad uso commerciale e/o compatibile sita in Viale Europa in Località “Tiro a Segno” denominato “Chalet Belsito” censito in Catasto al Foglio 40 mappale 217 del Comune di Agnone ;

DETERMINAZIONE NR. 276 2 - Che affidando l’immobile in locazione, si mira a ripristinare la struttura e rivalorizzare quindi l’intera area circostante; - Che i locali che compongono l’unità immobiliare saranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta;

VISTE le direttive impartite dall’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale n.169 del 21.12.2021 ;

TUTTO CIO’ PREMESSO PRESO ATTO - che con Determina Dirigenziale n.326/2014 del 10.12.2014 è stato approvato l’avviso di asta pubblica della locazione dell’Immobile di che trattasi ; - che in data 28.04.2022 – Prot.n°9089 è stato pubblicato il Bando di Gara con scadenza per il giorno 30 Maggio 2022 ore 12,00 ;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO VISTO il Verbale di Gara del 31.05.2022 , regolarmente sottoscritti dai componenti della Commissione, dal quale risulta aggiudicataria la Ditta “ FERRANTI Federico” con sede in Via Di Valle Melania n°46 – 00139 ROMA nella misura di €uro 4'800,00/Annuo,

corrispondente ad un rialzo del 00,00 % ; RITENUTO di dover procedere all’Aggiudicazione della locazione dell’immobile sopra citato, si rimette la presente Relazione d’Istruttoria, con allegato il Verbale di Gara, al Dirigente del Settore Tecnico per le consequenziali Determinazioni .

- L’ISTRUTTORE DIRETTIVO - RUP Geom. Vittorio PATRIARCA IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO VISTA la relazione d’istruttoria predisposta del Geom. Vittorio PATRIARCA ;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n°169 del 21.12.2021 ;

D E T E R M I N A Di APPROVARE il Verbale di gara mediante Asta Pubblica del 31.05.2022 , che in allegato alla presente è parte integrale e sostanziale ;

Di AGGIUDICARE alla Ditta “ FERRANTI Federico” Cod. Fiscale : FRRFRC94H16H501B , con sede in Via Di Valle Melania n°46 – 00139 ROMA la locazione dell’immobile di proprietà comunale denominato “Chalet” sito in Viale Europa con annessa gestione “Parco Avventura”, per un importo di €uro 4'800,00/Annuo, corrispondente ad un rialzo del 00,00 %;

Di TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti consequenziali per la stipula del Contratto;

3 Di TRASMETTERE copia del presente atto al II Settore Finanza e Contabilità per i provvedimenti consequenziali di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO f.to Geom. Nicola CERIMELE