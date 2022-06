CRI Isernia: Ritrovamento 64enne a Montaquila, il presidente Rea ringrazia i Volontari che hanno partecipato alle attività di ricerca.

Il presidente del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana, Fabio Rea, desidera ringraziare tutti i Volontari che hanno preso parte alle ricerche dell’uomo allontanatosi da una casa di riposo lo scorso 29 maggio e trovato privo di vita nel territorio comunale di Montaquila. “Come da protocollo – ha spiegato il presidente Rea – la macchina dei soccorsi, a cui abbiamo preso insieme ai Vigili del Fuoco e ad altre associazioni di volontariato, si è attivata in tempi rapidi. Da quel momento diversi Volontari del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana hanno setacciato quotidianamente e fino a notte inoltrata ogni angolo di vegetazione per cercare di rinvenire tracce utili al ritrovamento. Purtroppo, però, le ricerche non si sono concluse con un lieto fine. Il corpo del 64enne è stato ritrovato in una zona molto impervia, nel fondo di un dirupo. Dopo gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine gli stessi Volontari della Croce Rossa Italiana sono stati autorizzati a trasferire la salma presso la morgue dell’ospedale F. Veneziale di Isernia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Desidero esprimere la mia vicinanza ai familiari dell’uomo – ha concluso il presidente Rea – e i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i Volontari della CRI che in questi giorni hanno partecipato all’attività di soccorso”.

Isernia, 17.06.2022