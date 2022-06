A chi bisogna dire “grazie” per la pulizia dei bordo-strada sulle provinciali tra Agnone – Villacanale e Poggio Sannita?

Non si vedeva da almeno quarant’anni una pulizia così perfetta dei “bordo-strada” sulle provinciali tra Agnone – Villacanale – Poggio Sannita e dintorni! Erba falciata per qualche metro persino sul pendìo oltre le cunette. Se non ci fossero le buche sull’asfalto che disturbano non soltanto la vista degli automobilisti, sembrerebbe di essere in Svizzera a motivo di tanto ordine. Così, questa volta l’Università delle Generazioni (che solitamente è adusa a segnalare le cose che non vanno) intende dire “Grazie!” a tutti coloro i quali hanno prodotto una simile meraviglia di perfetta pulizia su queste strade provinciali spesso dimenticate, pure perché molto periferiche o non bene rappresentate e difese. Si è così euforici ed entusiasti di tale bella novità che è bene sorvolare su erbacce e cespugli e ginestre che invadono però il tratto della SP 73 variante Villacanale.

Viene spontaneo chiedersi: << Se sono state così brave per l’estate 2022 le Istituzioni che sovrintendono a questi lavori di decoro e di sicurezza stradale, perché non riescono ad essere brave per tutto il resto dell’anno e per tutti gli anni?... >>. Ma, forse, è chiedere troppo. Bisogna accontentarsi, quasi non fare il malocchio, e godersi questa inattesa e sorprendente “Svizzera” finché dura. Bisogna stropicciarsi gli occhi e toccare con mano per non convincersi che tutto ciò sia un sogno! – stop