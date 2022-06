M5S, i portavoce in consiglio regionale: compatti e concentrati sull'impegno per il bene comune

Davanti all'ennesima fase di cambiamento che il MoVimento 5 Stelle vive a livello nazionale, riteniamo imprescindibile continuare a lavorare per il Molise come sempre fatto, dal primo giorno in cui siamo entrati in Consiglio regionale. Certo, davanti alle difficoltà, in qualsiasi famiglia si soffre e si ragiona insieme, ciascuno con la propria sensibilità. Ma questo è il momento di rilanciare, innanzitutto accelerando sulla via del rinnovamento e della strutturazione sui territori, un passaggio non più rinviabile. Ma ai molisani garantiamo che niente potrà mai interrompere il lavoro costante e continuo che stiamo portando avanti da anni per dar loro le risposte che meritano e che non hanno ricevuto in questi anni di inconsistente amministrazione di centrodestra.

Niente potrà interrompere la nostra attività di proposta responsabile, attenta, centrata sulla nostra visione di futuro e condotta senza tradire mai i nostri ideali. Abbiamo il diritto di discutere le modalità con cui affrontare le sfide che ci attendono, ma non ci faremo distrarre dall'obbiettivo di portare avanti i temi che ci rappresentano: sanità pubblica e di qualità, infrastrutture fisiche e digitali, occupazione, ambiente, turismo e cultura, tutela dei più deboli.

Perché se si hanno le mani libere, il cuore gonfio di passione e la mente colma di progetti innovativi e realizzabili, si ha anche la forza di guardare avanti, con fiducia e convinzione. Oggi come ieri. Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene comune: lo dobbiamo alla comunità che ci sostiene, ai cittadini che rappresentiamo e alla terra che amiamo.