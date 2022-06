 Ufficio Passaporti – Prenotazioni on-line: www.poliziadistato.it – “AGENDA  ON LINE” - Accesso per il Cittadino.

Terminata la fase di emergenza connessa alla pandemia, dal prossimo 1° luglio sarà ripristinata la modalità di prenotazione on line per il rilascio dei passaporti, collegandosi al sito istituzionale www.poliziadistato.it – “AGENDA ON LINE” - Accesso per il Cittadino.

Il pubblico sarà ricevuto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e per la sola giornata di giovedì sarà possibile fruire del servizio anche il pomeriggio con orario 15.00/17.00.

Per il ritiro non è necessaria la prenotazione: esso potrà avvenire negli orari ed nei giorni indicati.

Isernia, 28 giugno 2022