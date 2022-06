Santa Lucia della Posta. La bella cappella tratturale si trova in Agro di Agnone tra i comuni di Pietrabbondante, Carovilli e Pescolanciano.

La chiesetta di Santa Lucia della Posta è una cappella situata lungo il grande Tratturo Regio Celano-Foggia, in Agro di Agnone tra i comuni di Pietrabbondante, Carovilli e Pescolanciano. L'ultima domenica di giugno da qualche anno, perché prima il giorno 29, si festeggia l'apparizione della Santa siracusana. La chiesa si trova, più precisamente, nel bosco di Colle Miluccio e bisogna lasciare l'auto circa un chilometro prima sulla provinciale da S.Mauro a Pietrabbondante per raggiungerla a piedi.

Che si tratti di una cappella tratturale lo denota al suo interno la presenza di varie statue di santi riferibili alla tradizione della transumanza ed in particolare l'icona di S. Michele Arcangelo. Non andavo alla "Posticchia" (il nome del luogo nella tradizione Altomolisana) da circa cinquant'anni, ma il fascino è rimasto uguale. In particolare i pellegrini giunti da Salcito con i loro canti tradizionali accompagnati da un organetto della tradizione pastorale. In particolare sono rimasto colpito da un inno a S. Lucia che affonda le origini nella storia del loro pellegrinaggio.

Dopo aver cantato e reso omaggio alla Vergine siracusana, il mio amico Antonio Leonelli mi ha fatto notare una cosa sorprendente, i pellegrini sono usciti dal tempio camminando all'indietro per non voltare le spalle alla statua. Quindi una giornata meravigliosa che mi ha permesso di riassaporare la "piccola" storia delle nostre contrade Altomolisane ricca di una fede profonda e fondata sul duro lavoro. Un grazie immenso va all'amico Vittorio Lemme che con la sua dedizione, insieme alla moglie Luciana, ci offrono questo Fiore che a tutti noi ci riempie di orgoglio per la nostra terra.