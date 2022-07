Invitalia, Rocco Sabelli nuovo presidente: chi Ã¨

Sarà l'ingegnere chimico Rocco Sabelli a ricoprire la carica di presidente di Invitalia e a comporre il nuovo vertice della società con il nuovo Ceo Bernardo Mattarella. Molisano di Agnone, classe 1954, Sabelli vanta una lunga esperienza in campo industriale con un curriculum che lo ha visto nelle maggiori corporate italiane fra Eni, Telecom, Piaggio e Alitalia. L'incarico conferito oggi dal Governo a Sabelli segna, in qualche modo, una sorta di ritorno. Tra i primi passi della sua carriera, dopo aver conseguito la laurea presso l'Università La Sapienza, c'è infatti l'incarico nella ex Gepi, che, negli anni, è diventata Itainvest, da cui si staccò il ramo d'azienda che si occupava di politiche attive del lavoro e che divenne Italia Lavoro - e venne poi fusa nella neocostituita agenzia Sviluppo Italia, poi diventata Invitalia.