Da oggi primo luglio, Maria Mercede Anniballe, dirigente Biologa del Caracciolo, va in pensione. Gli auguri e la gratitudine dei colleghi, amici e utenti

Dopo 40 anni di lavoro intenso, svolto con passione e determinazione, al servizio della comunità, la dott Maria Mercede Anniballe, è andata in pensione, oggi primo luglio. Dal1988 ha lavorato come dirigente biologa presso l'ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone insieme all'allora primario dott. Gelsomino De Vita . Molti sentono già la sua mancanza, della sua professionalità, precisione, gentilezza, del suo grande spirito di servizio, sempre disponibile ad ascoltare, competente nel suo delicato e complesso lavoro. La dottoressa Anniballe è stata un vero pilastro portante per il funzionamento del laboratorio analisi dell'ospedale di Agnone e purtroppo in seguito al suo pensionamento, lo stesso è stato declassato a punto prelievi.



La salutano con gratitudine amici, colleghi, conoscenti e utenti con l'augurio di potersi godere serenamente i prossimi anni, di poter progettare e realizzare nuove imprese finalmente senza obblighi, ansie, vincoli e rinunce e di partecipare alla vita familiare e sociale intensamente e con nuovo entusiasmo.