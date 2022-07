Domenica 3 luglio, il corso principale vuoto. Del calendario degli eventi ancora nessuna traccia

Oggi 3 luglio 2022 ad Agnone si resta in attesa del calendario degli eventi estivi. In molte località il calendario viene reso noto fin dal mese di Aprile, pertanto con largo anticipo.

Oggi 3 luglio, domenica, intorno alle ore 18 sulla strada principale di Agnone sono rari i passanti e men che mai si rileva la presenza dei turisti. Del resto il turismo, viene attratto dai luoghi dove sono programmati eventi di vario genere, pensati per le esigenze dei bambini, degli adulti, deli anziani e dei giovani.

Ma se al 3 luglio in piena estate ancora non si ravvede la traccia di un calendario degli eventi l'amministrazione comunale dovrebbe spiegare le motivazioni per cui i turisti dovrebbero scegliere Agnone quale luogo per trascorrere le vacanze, nei luoghi non si accede solo per pranzare.

A tal proposito i cittadini si chiedono in quale recondito cassetto è finito il programma Visit Agnone che dava ai visitatori una visione d'insieme dell'Alto Molise, passando su informazioni preziose quali. dove dormire, dove mangiare, eventi, itinerari, web cam e si ipotizzava il free Wifi in città.