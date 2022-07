Ad Agnone il convegno scientifico nazionale su "La spalla...ortopedico vs radiologo"

Ieri sabato 2 luglio importante convegno scientifico ad Agnone al teatro Italo Argentino. Il convegno è stato patrocinato dalla SIAGASCOT che oggi in Italia è, nel campo ortopedico, è la seconda più importante Società Scientifica esistente. Presenti al convegno il presidente della società Giovanni Di Giacomo, ospite, relatore e moderatore dell’evento, e delegato per il Molise della società il dott Andrea De Vita, originario di Agnone, figlio dell'ex sindaco Gelsomino De Vita e della dirigente scolastica in pensione, prof Florinda Vecchiarelli.

Il teatro Italo Argentino era da tanto tempo che non si presentava sold out, pandemia a parte, un parterre affollato di medici specialisti ortopedici e di tante altre specializzazioni, fisioterapisti, radiologi, tecnici di radiologia, titolari di palestre, estimatori e cittadini interessati all'interessante argomento. Il titolo del convegno “La spalla ortopedico…vs radiologo”

Nella nostra intervista il dott De Vita spiegava che sono circa venti anni che si occupa di "Spalla" e delle patologie molto comuni che affliggono tanti pazienti, in particolare il convegno era volto alla valutazione del punto di vista dell’Ortopedico rispetto a quello del Radiologo. Il dott De Vita vive e lavora a Roma presso il Concordia Hospital fa parte del gruppo del Dott. Giovanni Di Giacomo e il Dott. Alberto Costantini riconosciuto per la grande esperienza nella cura delle patologie della Spalla.

La comunità agnonese è orgogliosa dei suoi figli che si fanno onore nel mondo in tutti i campi. Il ringraziamento va al Dott Andrea De Vita per la sua professionalità e per aver reso Agnone sede di un importante convegno scientifico.