Ufficio postale di Castelpizzuto operativo su un container

Isernia, 15 luglio 2022 – Poste Italiane comunica che da oggi, venerdì 15 luglio, l’ufficio postale di Castelpizzuto è operativo presso un container posizionato in via San Lorenzo, in un’area individuata in concerto con l’amministrazione comunale.

Si ricorda che nel settembre 2020 era stata disposta la chiusura della vecchia sede dell’ufficio postale, ospitata all’interno di un immobile di proprietà comunale, a seguito di ordinanza sindacale che dichiarava la non agibilità dell’edificio. In questo periodo Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Monteroduni.

La nuova sede temporanea, che occupa una superficie di circa 50 m², è abilitata a tutti servizi postali e finanziari, compresi quelli “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

La struttura, che resterà operativa fino al riposizionamento dell’ufficio postale nei nuovi locali, è aperta al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Nelle vicinanze, per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite è disponibile l’ATM Postamat di Longano.