Master Degree al Politecnico di Torino per Daniele Santilli, in ingegneria automobilistica, ottimizzazione dei motori a combustione/ibridi ed elettrici.

Dopo aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria dell' Autoveicolo il 17 Marzo 2020, l'Ing Daniele Santilli ha intrapreso il percorso magistrale relativo e nella giornata di ieri 16 luglio ha conseguito brillantemente presso il Politecnico di Torino il Master's degree in Automotive Engineering discutendo la Master's Thesis: Calibration and Optimization of a 1 D SI light-Duty engine Model Phoenice H2020 Project.

Supervisori Prof Federico Millo, Prof Luciano Rolando, dott Giuseppe Castellano. Company Supervisors: Dott Giuseppe Sammito, Dott Marco Spagnuoli, Dott Alessando Perazzo

Auguri e vivissime congratulazioni all' Ing Santilli, alla famiglia ai parenti tutti.