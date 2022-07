IV Dosi vaccini anticovid,scompare l' hub vaccinale di Agnone. Saia: Stiamo cercando una soluzione con i vertici ASREM

In una nota il Direttore Generale Asrem, Oreste Florenzano, comunicava la partenza della campagna vaccinale anticovid per la IV dose di vaccino rivolta agli over 60 e ai soggetti fragili dai 12 anni in su. Indicava tra l'altro le sedi Hub Vaccinali dove poter fare i vaccini. Le sedi indicate nella nota sono le seguenti:

"L’offerta vaccinale della Regione Molise verrà garantita, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 14, nei seguenti hub vaccinali regionali:

Ambito territoriale di Campobasso P.O. Cardarelli



Ambito territoriale di Termoli P.O. San Timoteo Casa della Salute di Larino (dal lunedì al venerdì)

Ambito territoriale di Isernia P.O. Veneziale e Auditorium di Isernia Ambulatorio Vaccinale S.S. Rosario – Venafro"



Dal 14 luglio 2022 ci si puo' prenotare attraverso il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) che consente la prenotazione della IV dose (second booster) per tutti gli over60 e per tutti gli over12 in condizione di fragilità.

Gli ospiti delle strutture residenziali non devono prenotarsi in quanto saranno vaccinati presso dette strutture dal personale ASREM.

A seguito della mancata attivazione di un hub vaccinale anti-Covid per le quarte dosi ad Agnone, il Sindaco Daniele Saia e l’Assessore alla Sanità Giovanni Di Nucci si sono immediatamente interessati alla questione segnalando la problematica al Direttore Generale Asrem, al Distretto Sanitario e al Dipartimento di Igiene e Prevenzione. Il sindaco dichiara: