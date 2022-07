Campobasso, al via il 15° Festival del cinema spagnolo

Il Festival itinerante del cinema spagnolo e latino-americano ha scelto Campobasso – dal 18 al 20 luglio - come prima tappa dell’edizione 2022.

La pluriennale collaborazione tra Exit Media – organizzatore dell’evento – e l’associazione Kiss Me Deadly si consolida con l’edizione 2022, che vede eletto il capoluogo del Molise per la sesta volta quale una delle 8 tappe d’Italia (Campobasso, Napoli, Messina, Roma, Genova, Padova, Matera, Cagliari).

Nella tre giorni di Campobasso, il Festival propone un programma di 6 film, di cui un’anteprima nazionale e 5 film in lingua originale, non ancora doppiati in italiano, né presenti nel circuito delle sale cinematografiche commerciali italiane.

Le produzioni sono spagnole e argentine, oltre che una produzione svizzera sulla Storia del fumettista italiano Hugo Pratt, nei suoi anni in Argentina.

L’opera in anteprima è “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada presentato a Cannes e dedicato al geniale regista che a partire da Un chien Andalou continuò la riesplorazione degli elementi essenziali del Surrealismo, plasmando da lì tutto il proprio cinema. Sarà lo stesso regista a presentare il suo film prima della proiezione, rendendo con la sua presenza l’evento di Campobasso maggiormente prezioso.

Gli altri titoli in programma saranno:

“Hugo in Argentina” di Stefano Knuchel, sui ruggenti anni vissuti in Argentina dal grande Hugo Pratt, creatore di Corto Maltese; “Alcarràs” di Carla Simón, con Giancarlo Giannini, recente vincitrice dell'Orso d'Oro a Berlino;

“El buen patrón” di Fernando León de Aranoa, trionfatore agli ultimi premi Goya con un magnifico Javier Bardem.

“Competencia official” di Mariano Cohn e Gaston Duprat con Penelope Cruz e Antonio Banderas.

“Seis Dìas corrientes” di Neus Ballùs

“Acarràs” di Carla Sìmon

I registi Stefano Knuchel e Neus Ballùs presenteranno le loro opera con un messaggio online.

Ogni giorno verranno proiettati due film alle 19,00 e alle 21,30, rispettivamente nell’Auditorium e sulla terrazza di Palazzo GIL.

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.

L’evento di respiro internazionale fonde gli intenti di grandi istituzioni nel promuovere in Italia il cinema spagnolo e latinoamericano di qualità, con l'obiettivo di tracciare ponti che favoriscano lo scambio culturale, la conoscenza reciproca e possibili coproduzioni.

Organizzato da Exit Media, il Festival riceve il sostegno dell'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, Ministero della Cultura di Italia, Regione Lazio, Azione Culturale Spagnola, Istituto Cervantes, e le Ambasciate del Perù, Messico e Argentina, la Real Academia de España a Roma, e ha la televisione pubblica RAI come main media, Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero di Cultura), Acción Cultural Española, Ufficio del turismo spagnolo, Instituto Cervantes, IILA - Instituto Italo-Latinoamericano.

Per la sua valenza culturale e quale veicolo di promozione del territorio molisano è accolto con orgoglio dalla Fondazione Molise Cultura e dalla Regione Molise.

. Alfredo Palmero è l’autore dell’immagine della 15a edizione del festival!

Nato a Barcellona, classe 1966, Alfredo Palmero è considerato uno dei pittori spagnoli più interessanti nel panorama artistico internazionale.

Palmero è famoso per i dipinti di donne realistici, a tratti surreali. Nella sua serie di ritratti “Meninas” la tradizione incontra la modernità. Il riferimento ai dipinti degli antichi maestri è chiaro: non a caso la sua serie prende il nome dal celebre dipinto Las Meninas di Diego Velázquez, uno dei più importanti ritrattisti del barocco spagnolo. Ha creato le sue Meninas come simboli della femminilità e fertilità, allegorie dei misteri delle donne e del loro ruolo nella società.

Per questi motivi, nonché per la bellezza dell’opera, è stata scelta una delle Meninas di Palmero come immagine ufficiale della 15a edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano in Italia.

Ufficio Stampa

Associazione Culturale Kiss Me Deadly

PALAZZO GIL

Via Milano 15, 86100 Campobasso

BIGLIETTO UNICO 5€ (+ 0,50€ diritti di prevendita)

POSTI NUMERATI CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. I biglietti di tutti i film saranno in prevendita fino a un’ora prima dell’inizio di ciascuno spettacolo. Clicca sul link https://www.amtm.it/tkt202201/web/index.php#headerper essere indirizzato alla pagina della prenotazione.

