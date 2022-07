Agnone: Pro Loco chiusa e lunga gestazione per il cartellone degli eventi estivi

Molti i visitatori che ci informano della chiusura dei locali della Pro Loco. Si fermano spesso presso la sede di Altomolise.net per chiedere informazioni, locandine, mappe e percorsi per escursioni, orari e coincidenze degli autobus per gli spostamenti. Per una turista oggi e' stata una vera via crucis cercare di sapere come e con quali mezzi poteva recarsi da Agnone a Termoli. L'unico info point ad ora aperto ad Agnone era la sede della pro loco. Gli operatori sono gli operatori volontari del servizio civile universale. Molto probabilmente i volontari hanno terminato il loro incarico e pertanto la sede momentaneamente e' sprovvista di addetti

Altrettanto dicasi del cartellone degli eventi estivi, al 18 luglio ancora non viene pubblicato il cartellone degli eventi estivi, di una estate che volge al tramonto. In molti comunque sperano che come al solito la montagna non partorisca il solito topolino