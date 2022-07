Pozzilli, al via il percorso formativo in "Tecnologie di trasformazione della plastica": domani l'open day

Si svolgerà domani, mercoledì 20 luglio, dalle ore 18 presso la struttura Polymeres nella zona industriale di Pozzilli (IS), l’Open Day di Demos ITS Academy in collaborazione con RES – Recupero TecEtico Sostenibile del percorso formativo in Plastic Sustainability & Recycling Process, tecnico superiore in tecnologie di trasformazione di materie plastiche.

Il corso mira a creare nuove competenze sul territorio e a formare un super tecnico, con elevate conoscenze sia teoriche che pratiche sui polimeri, sulle principali tecnologie di trasformazione, sul riciclo e sui nuovi trend del settore.

L’azienda della famiglia Valerio, il cui centro di ricerca e sviluppo è stato inaugurato il 9 giugno scorso, ospiterà un programma ricco di ospiti a partire dal co-founder di Polymeres e RES – Recupero Etico Sostenibile, Antonio Lucio Valerio. Tra i partecipanti il presidente della Fondazione D.E.Mo.S. ITS Academy Rossella Ferro, il presidente della regione Molise Donato Torna, il sottosegretario alla giunta della regione Molise Roberto Di Baggio.

Interverranno Antonio Sandro Valerio, founder di Fibre, Giovanni Sonzogni, lnnovation director di Polymeres – RES, Marialaura Cosimi, coordinatrice generale Fondazione ITS D.E.Mo.S.

«Gli ITS – dichiara Antonio Lucio Valerio co- founder di Polymeres e RES – Recupero Etico Sostenibile -rappresentano la principale offerta formativa terziaria superiore professionalizzate legata al sistema produttivo territoriale e al mercato del lavoro.

Ogni anno le imprese cercano 200 mila tecnici specializzati, ma nel 2021 gli studenti frequentanti gli ITS sono stati solo 21mila. L’Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa, ma senza orientare i ragazzi e le ragazze verso l’istruzione terziaria non universitaria, le nostre imprese non riusciranno a competere in un mondo interconnesso e tecnologico, perché questi profili avranno sempre più un ruolo chiave.

Gli ITS sono un’opportunità unica per chi si è appena diplomato e non intende proseguire l’università, né accontentarsi del diploma di scuola superiore, perché costituiscono un’esperienza che permette di conseguire un titolo di studio immediatamente spendibile per il mercato del lavoro. Si tratta, infatti, di un percorso di 2.000 ore in due anni, con tirocinio in azienda, che offre molte possibilità di trovare un’occupazione in tempi rapidi e strettamente legata al proprio percorso di studi, rafforzando in questo modo il rapporto tra imprese e territorio».