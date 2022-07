Programmazione 2021-2027, oltre 75 miliardi di euro. Toma: risultato straordinario

La Regione Molise, attraverso i suoi canali social, rende noto l'esito dell'Accordo di partenariato 2021-2027 che vedrà lo stanziamento di più di 46 miliardi per le regioni del Sud Italia, tra le quali anche il Molise.

«Sì all’Accordo di partenariato 2021-2027- leggiamo nella nota-, firmato dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e dal commissario europeo per la Coesione, Elisa Ferreira, grazie al quale l’Italia potrà contare su 43,127 miliardi di euro in arrivo da Bruxelles che, sommati al cofinanziamento nazionale, portano il totale dei Fondi strutturali e di investimento a 75,315 miliardi di euro.

Una cifra ragguardevole,10 miliardi in più rispetto alla precedente programmazione 2014-2020. La fetta più consistente, pari a 46,575 miliardi di euro, andrà alle regioni del Mezzogiorno, fra le quali il Molise» .