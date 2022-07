ILCOMUNEINFORMA - Acqua un bene comune, non sprechiamola: I 10 consigli

Il tema del risparmio idrico e su come risparmiare acqua in casa è molto importante in quanto l’acqua è uno dei beni primari della nostra vita. Purtroppo non è inesauribile e per questo motivo va usata in modo intelligente. Ogni italiano, secondo l’Istat, consuma ogni giorno 245 litri d’acqua: con qualche piccolo accorgimento possiamo ottimizzare questa risorsa preziosa e sposare uno stile di vita più sano e sostenibile.

L’acqua è un bene davvero prezioso. Cambia le tue abitudini quotidiane e inizia a risparmiarla.

Vi invitiamo a prendere visione dei nostri 10 consigli per risparmiare l’acqua.