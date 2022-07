Le date del mese di Agosto delle iniziative alle fontane organizzate dal comitato di quartiere Agnone Centro

Il comitato di quartiere Agnone centro riserva tante sorprese. Dopo la bella iniziativa di oggi alla fontana rosa del borgo del Pisciarello sono in programma altre tre iniziative che ruotano tutte intorno alle fontane storiche presenti ad Agnone centro. Le iniziative sono a tema :



10 agosto a San Lorenzo- lavannara struscia struscia;

Ore 10-12 al lavatoio di San Lorenzo. antichissima fontana situata in zona archeologica. Le donne per molti anni lavavano la biancheria sporca nei lavatoi, con la sola forza delle braccia.



Le prime lavandaie erano costrette a lavare i panni nel fiume, in ginocchio, alle intemperie, sotto il sole e spesso al freddo.

21 agosto piazza del mercato e scalinata di Sant’Antonio- Spërtacchjë alla fonde; Le spertacchie erano le ragazze che amavano stare in giro a passeggio

Ore 19 30- 21 00



4 settembre Fontana di Maiella - attorn alla fond- La fontana come luogo d'incontro e di socializzazione

Ore 10-12