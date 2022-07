Agnone- Garante Regionale dei Diritti della Persona in visita alla Comunità Alloggio ‘La Montagna - Alto Molise’.

La Garante Regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha visitato ieri mattina la Comunità Alloggio ‘La Montagna - Alto Molise’ di Agnone, che ospita minori stranieri non accompagnati.

Presso la struttura, la Garante ha incontrato i giovani ospiti, il presidente della Cooperativa ‘Sirio’ Lino Iamele, la psicologa responsabile della Comunità Annamaria Mastronardi, l’assistente sociale Giulia Rosa, l’educatore Antonio Iannone, e l’interprete Sarwar Sufiyan.

L’appuntamento si inserisce negli incontri che la Garante porta avanti abitualmente presso le strutture d’accoglienza molisane per fare il punto sul sistema dell’accoglienza in regione. Ne corso dell’incontro, la Garante ha ricevuto un premio da parte della Comunità Alloggio – un tagliere in legno raffigurante la regione Molise, realizzato dagli ospiti della struttura – che si inserisce nel Contest “Giorno del Dono” promosso dal Ministero della Giustizia. “Negli anni – è quanto rimarcato dai responsabili della struttura – abbiamo avuto il piacere di collaborare più volte con la dottoressa Leontina Lanciano per dirimere questioni e individuare soluzioni, trovando ascolto, comprensione e, cosa più importante di tutte, mediazione”.

“Ho potuto riscontrare con piacere – afferma la Garante – come la Comunità Alloggio ‘La Montagna - Alto Molise’ continui a mantenere degli standard molto elevati dal punto di vista organizzativo e dei servizi. La struttura è molto accogliente e pulita, è dotata di ampi spazi e vanta una cucina e una mensa molto ben gestite. E, soprattutto, gli ospiti sono seguiti con attenzione”.

Accanto alle attività di formazione solitamente previste, infatti, ogni mattina i minori del centro ‘Alto Molise’ hanno l’opportunità di svolgere due ore di alfabetizzazione, organizzate direttamente dalla struttura, che si vanno ad affiancare ai corsi esterni che si svolgono presso il Centro di istruzione Cpia di Isernia. Inoltre, gli ospiti della Comunità di Agnone svolgono numerose attività laboratoriali e lavorative.

“L’incontro di ieri – aggiunge Leontina Lanciano – è stata un’occasione per discutere, con chi opera direttamente nel settore, dei problemi che riguardano più in generale il sistema dell’accoglienza. Responsabili e operatori hanno rappresentato il desiderio di una maggiore attenzione, da parte delle istituzioni e del mondo politico, al Sociale. Attenzione che sarebbe utile per far fronte a situazioni che rendono meno agevole la piena assistenza ai minori. Tra queste, si è parlato delle difficoltà dell’apertura di conti correnti intestati ai minori ospitati, necessari per il pocket money o gli stipendi (in caso di ragazzi che lavorano) e per attivare la domiciliazione per i tirocini formativi. Un’altra problematica evidenziata è quella legata ai tutori volontari ed alla necessità di prevedere, per loro, ad assicurazioni e a specifici rimborsi per le spese da sostenere”.

Tutte le questioni rappresentate sono state prese in carico dalla Garante.