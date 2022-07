Incontro a Villacanale con il Fondatore del Gruppo Abele e Libera Contro le Mafie, Don Luigi Ciotti. L'evento a 30 anni dalle stragi di Capaci e Via D'amelio dal titolo “ Cucire il presente al passato per non dimenticare”

L' incontro è a cura dell'Associazione Culturale “Nuova Villacanale” e il comune di Agnone si svolgerà il 4 agosto alle ore 18 in piazza San Giocondino