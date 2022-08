Margherita Bucci va in pensione: Di NUCCI vice sindaco: le Biblioteche riunite comunali “B. LABANCA” di Agnone perdono un vero pilastro

Ieri al consiglio comunale di Agnone il consigliere di minoranza del gruppo politico Agnone Identità e Futuro, Vincenzo Scarano in apertura ha inteso ringraziare Margherita Bucci per il servizio reso presso le Biblioteche Comunali Riunite L. Labanca. La Signora Margherita Bucci e' andata in pensione dopo lunghi anni trascorsi presso la Biblioteca, rendendo un servizio alla comunità.

Il Consigliere Scarano nel prendere la parola ha inteso ringraziarla per la dedizione nel suo lavoro, per le qualità professionali e umane e ha detto: La Signora Bucci ha scritto una lettera di commiatto all'amministrazione comunale e al consiglio. Ho avuto modo di apprezzare le sue capacità, ha profuso il suo impegno quotidiano volto al miglioramento di un patrimonio librario di una delle biblioteche piu grandi del Molise

Successivamente i ringraziamenti del vice sindaco Giovanni Di Nucci: “Il riconoscimento di tutta l'amministrazione va a Margherita per tutto quello che ha fatto. E' stata la prima persona che ho incontrato nel mio ruolo di amministratore. Ho avuto modo fin da subito di apprezzare il suo lavoro e la sua volontà nel cercare di coinvolgere noi amministratori per la soluzione dei problemi della Biblioteca. Come amministrazione siamo riusciti ad avere un finanziamento di 9mila euro finalizzati alla biblioteca e lei in pochi mesi ha provveduto all'archiviazione dei libri, come in pochi mesi ha provveduto all'archiviazione del patrimonio ricevuto dal prof la Regina, ha sistemato quello che giaceva nelle stanze di Palazzo Bonanni. Ha creato fruibilita della biblioteca, ha contribuito all'aggiornamento della biblioteca con circa 400 nuovi testi di pregio.”

Successivamente i ringraziamenti alla Signora Margherita Bucci per il lavoro svolto da parte del Sindaco Daniele Saia

Auguri per un felice pensionamento alla signora Margherita Bucci da Altomolise.net