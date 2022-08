Agnone-ln consiglio comunale il sindaco Saia viene contestato in diretta da un cittadino

Durante il consiglio comunale di ieri 30 luglio, prima di entrare nel merito dell'ordine del giorno, il consigliere di minoranza Agnone Identità e Futuro chiedeva lumi nel merito della decisione della Asrem di praticare i vaccini anti covid presso il Caracciolo, il sindaco nel fornire notizie circa la campagna vaccinale ha fatto anche un quadro dettagliato e la prospettiva per l'ospedale di Agnone

Il sindaco affermava che oramai le linee programmatiche in sanità prevedono un potenziamento delle prestazioni territoriali , ad Agnone e' previsto l'ospedale di area disagiata e nello stesso ambito, l' ospedale di comunità, e sara' rinnovato il parco tecnologico.

A dire del sindaco Saia la situazione ereditata dalla sua amministrazione, era al limite della chiusura dell'ospedale, invece adesso invece a piccoli passi si prospettano dei miglioramenti portando come esempio il reparto di Medicina che funziona quasi a pieno regime, sono arrivati dei nuovi specialisti e alcuni nuovi infermieri.

Qui e' scattata la protesta del cittadino che ha posto all'attenzione del Consiglio, alcune criticità in relazione alla carenza di personale nel reparto di Emodialisi dell'Ospedale di Agnone. Problemi conosciuti che anche l'ANED , l'associazione nazionale dei malati emodializzati metteva in evidenza in un recente comunicato indirizzato ai vertici ASREM e ai vertici regionali, la mancata assistenza ai pazienti dializzati provenienti da altre regioni e momentaneamente in vacanza ad Agnone e nei paesi limitrofi.

Il cittadino a dimostrazione di ciò che affermava ha mostrato l'ordine di servizio della Asrem che bloccava le ferie estive ad una infermiera. Il sindaco in effetti riconosceva la criticità esistente in tale reparto, anche se il servizio di emodialisi e' stato dotato recentemente di una nuova infermiera ma purtroppo sostituisce un'altra infermiera in malattia. Il sindaco rassicurava il cittadino nel merito perche' con i vertici Asrem si giungerà ad una soluzione