Arredo urbano: le 9 nuove panchine sul corso di Agnone, in ghisa e cemento, la spesa di circa 10mila euro

Le vecchie panchine in legno che arredavano alcune vie cittadine sono state sostituite da quelle nuove, posizionate in bella vista sul corso principale di Agnone.

Sono inamovibili perche' la seduta e la spalliera in ghisa tobulare, di colore grigio scuro, sono sostenute da due mezze lune che sembrerebbero in cemento di colore bianco. Le panchine in legno erano vetuste, leggere e movibili pertanto subivano continui spostamenti ad opera di chiunque a secondo delle esigenze personali.

L'amministrazione per circa 9 panchine ha affrontato una spesa di 10mila euro.