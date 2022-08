Info-point turistico ad Agnone in piazza Giovanni Paolo II. Gli orari di apertura al pubblico

Oggi 3 agosto in piazza Giovanni Paolo II è stata installata la casetta in legno adibita a punto informativo turistico. Giovani ragazzi si avvicendano negli orari stabiliti per fornire informazioni. Era veramente indispensabile un punto informazioni al centro del paese. I turisti si rivolgevano alla Pro Loco, utile per le informazioni situata però in un luogo distante da dove i turisti appena scesi dai pullman si ritrovano. L'info-point sarà operativo da domani 4 agosto e seguiranno aggiornamenti sugli orari di apertura al pubblico.