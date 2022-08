Trasporti-La Regione diffida ATM

Venerdì scorso inoltrammo un comunicato stampa allegando altresì la nota trasmessa al Presidente della Regione, all'Assessore ai trasporti e al Direttore del IV dipartimento servizio mobilità e mettendo in evidenza l'atavica problematica della mancata erogazione delle retribuzioni ai dipendenti da parte della società di trasporto ATM Spa.



Si segnala a riguardo che in data odierna abbiamo ricevuto via pec una nota trasmessa dal Direttore del IV dipartimento servizio mobilità Dott.ssa Verrecchia sia alla stessa Atm che per conoscenza al Assessore regionale ai trasporti e alle sigle sindacali, con la quale recependo le sollecitazioni inviate in tal senso dall'Assessore Pallante (con nota del 1° agosto 2022), è stato formalmente chiesto alla Società di trasporto locale di confermare l'avvenuta corresponsione al proprio personale in servizio della XIV mensilità relativa all'anno 2022.



La nota (di cui si allega copia) si conclude con l'avvertimento che in mancanza dell'esatto e puntuale adempimento sia per il presente che per il futuro.... costituirà inadempimento contrattuale tale da causarne la risoluzione di diritto da parte

della Regione Molise.