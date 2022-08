Evento a Castiglione MM: "Ricordando J.M.Fangio"a cura dell' associazione "Juan Manuel Fangio"

L'associazione storico culturale di Castiglione M.M vuole ricordare il grande pilota italo-argentino, Juan Manuel Fangio, in un'ottica non sportiva, partendo dalle origini, rendendo omaggio alla comunità italiana in Argentina.

Con il documentario “El vestido de Dora”, vincitore del Premio Flaiano per la prima edizione Under 35, l’artista italo-argentino Maxi Manzo racconta la storia della sua famiglia e il legame con le radici italiane. Ma racconta anche la storia di tanti nostri connazionali che vivono in Argentina, il Paese che ha la comunità italiana più numerosa al mondo.

A cura dell' associazione "Juan Manuel Fangio" con il patrocinio del Comune di Castiglione M.M.

h21 via Erasmo Colapietro.