Appuntamento domani 5 agosto dalle ore 18 in via P. Salvucci per la cerimonia di intitolazione della piazzetta dedicata a Gino Strada, chirurgo, attivista, fondatore di EMERGENCY.



In occasione dell'evento, l'Amministrazione Comunale di Vastogirardi è lieta di ospitare Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e punto di riferimento nazionale di EMERGENCY, organizzazione non governativa nata per portare cure medico-chirurgiche di elevata qualità e gratuite alle vittime delle guerre e della povertà.