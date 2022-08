Gruppo "Trivento nel Cuore" presentano interpellanza al sindaco: Piano di alienazione, per i suoli tratturali presenti in c.da Codacchio

I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo "Trivento nel Cuore"

PREMESSO che a Trivento, in località Codacchio, sono presenti numerosi suoli tratturali compromessi irrimediabilmente dalla costruzione di case e manufatti di vario tipo sui quali i nostri concittadini pagano ogni anno alla Regione Molise i prescritti canoni demaniali;

VISTO l'art.6 della L.R. n.9 dell'11 aprile 1997, recentemente modificato dalla L.R. n.7 del 23 maggio 2022, che concede ai Comuni la possibilità di presentare alla Regione Molise dei piani di alienazione dei suoli tratturali compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili;

CONSIDERATO che ci sono numerosi cittadini titolari di concessioni tratturali disposti ad acquistare l'area compromessa del tratturo;

interpellano il Signor Sindaco per sapere:

1. Se intende far redigere un Piano di alienazione, per i suoli tratturali presenti in c.da Codacchio, da inviare alla Regione Molise entro il 31 dicembre 2022 in modo da dare ai cittadini di Trivento interessati la facoltà di acquistare le aree del tratturo occupate dai fabbricati.

I Consiglieri Comunali

Gianfranco Mazzei

Raffaele Stinziani