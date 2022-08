Agnone, Info point turistico sotto la lente dei cittadini: La struttura Ã¨ obsoleta, tetra, un vero "pugno in un occhio" all' ambiente circostante

Da pochi giorni e' stata installata la casetta dell'Info point in piazza Giovanni Paolo II. Era necessario un punto informazione turistico al centro del paese dove afferiscono tanti visitatori. I giovani ragazzi del servizio civile e tanti altri ragazzi volontari si alternano la mattina e il pomeriggio al desk per fornire informazioni. Sono gentilissimi, cortesi e bravi e vanno ringraziati per il servizio che rendono. (NELLA FOTO L'INFO POINT DI BARI)

Comunque la casetta ha suscitato anche qualche osservazione da parte dei cittadini, non mettendo in discussione l'utilità del servizio, ma piuttusto pongono un problema estetico e non solo. A detta di parecchi cittadini quella casetta in legno di colore marrone scuro, tra l'alto che mostra evidenti segni di invecchiamento, non abbellisce la piazza ma la incupisce, e rende la piazza stessa tetra.

I cittadini auspicano invece che la piazza possa essere abbellita con una struttura moderna di colore chiaro, tale da conferire luminosità alla piazza stessa e tra l'altro il bianco e' l'unico colore che non richiama il calore perché gli oggetti bianchi riflettono tutte le lunghezze d'onda della luce visibili.