Agnone- Parte l'isola pedonale. Lo scontro sui social tra favorevoli e contrari

Con ordinanza n° 17 del 3 agosto viene istituita l'isola pedonale ad AGNONE. La durata del provvedimento è dal 5 al 21 Agosto. L'aticolazione oraria e' la seguente : Dalle 18.30 alle ore 01,00, interessa P iazza Plebiscito,il tratto di Corso Vittorio Emanuele dall'intersezione di Largo Sabelli fino al civico n 10 di Piazza Giovanni Paolo II.

Dalle ore 20.30 si estende anche a Via Roma e parte iniziale di Viale Marconi.

Oramai è una pratica collaudata quella di istituire ad Agnone, per il periodo di maggiore afflusso dei turisti, l'isola pedonale. Buona pratica che favorisce l'aggregazione sociale, il passeggio, i giochi in tranquillità dei bambini, e migliora la qualità della vita. Sarebbe auspicabile una estensione dell'isola pedonale a piu' periodi dell'anno come succede da molto tempo nelle belle città italiane.

Come era prevedibile e come succede oramai da anni l'istituzione dell’area pedonale ha scatenato immediatamente il flame delle proteste e specularmente, le reazioni dei difensori dell’intervento.

Il fatto è che si tende a discutere della questione come se ci trovassimo come Neo in Matrix costretti a scegliere tra la pillola rossa e quella blu.

È una distorsione tipica dei nostri tempi, dove il dialogo sui social assume immediatamente il carattere di uno scontro tra bande rivali.

Non è così, non si tratta di uno scontro tra tifosi. Si tratta di noi, delle nostre città; di opportunità. Occasioni da non perdere che apporta dei benefici, Il traffico diminuisce, quindi diminuisce in parte l’inquinamento .

Aumentano i pedoni (si parla di un aumento del flusso pedonale che va dal 20 al 40%) che possono godere di un pezzo di città in tutta sicurezza (i bambini possono andare in bicicletta senza che i genitori debbano stare ad inseguirli con il cardiopalma).