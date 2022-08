Perdono la vita due persone a seguito di un violento frontale tra due auto avvenuto al Km 530,800 della SS16 di Petacciato (CB)

Violento frontale stamane avvenuto al Km 530,800 della SS16 di Petacciato (CB), dove hanno perso la vita due persone

L''impatto ha coinvolto due autovetture ed i loro 5 occupanti. Le operazioni sono ancora in corso. La strada e' stata chiusa al traffico. Per alcuni dei malcapitati sono state necessarie operazioni di estricazione effettuate da squadra VVF di Termoli che ha dovuto tuttavia estinguere anche un fuoco innescato da componenti esplosi dall'impatto in un area di sterpaglie adiacente la sede stradale.

Presenti in loco personale medico del 118, CC del nucleo radiomobile di Termoli, ciascuno per le proprie competenze