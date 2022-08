Scontro frontale su ss 16:sindaco Mirabello, "esprimo profondo dolore per la prematura scomparsa di Asmir".

CAMPOBASSO, 09 AGO - "Esprimo un sentimento di profondo dolore a nome dell'intera comunità di Mirabello Sannitico per la prematura scomparsa di Asmir.

Era un ragazzo che conoscevo, un ragazzo modello".

Così, all'ANSA, il sindaco del paese, Angelo Miniello, profondamente colpito dalla morte del ventunenne del paese nell'incidente stradale accaduto sulla ss 16, all'altezza di Petacciato.

"Un ragazzo sempre gentile con tutti, dedito all'attività sociale. Alla famiglia va la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze" ha aggiunto. Il primo cittadino ha annunciato, inoltre, l'annullamento di una sagra con concerto in paese prevista per domani 10 agosto.

I funerali si svolgeranno giovedì 11 agosto, a Campobasso, alle 10.30 nella chiesa Mater Ecclesia. Il ventutenne faceva parte della parrocchia e del gruppo scout di Campobasso e per tale motivo il rito funebre sarà celebrato nel capoluogo.

Grande dolore anche a Ferrazzano, paese di residenza dell'operaio di 48 anni che, questa mattina, si stava recando al lavoro a San Salvo (Chieti).

Sull'incidente stradale sono in corso accertamenti dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto. (ANSA).